ندرة الحليب في تيزي وزو.. البعثة الاستعلامية تواصل عملها لتقصي الأسباب

يواصل الوفد البرلماني مهامه بالقيام بمجموعة من الزيارات، وهذا قصد التحري والاستعلام والاستقصاء عن أسباب نقص مادة الحليب.

كما قامت البعثة الاستعلامية بعدة زيارات في الفترة الصباحية إلى العديد من المزارع المتخصصة في تربية الأبقار. وإنتاج الحليب ببلدية فريحة قصد المعاينة الميدانية لهذه المزارع. وجمع المعلومات التي لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بتراجع إنتاج مادة الحليب في هذه الولاية. وهذا برئاسة رابح جدو مرفوقا بكل من سميرة مخلوفي. وعبد الله شنيني وكريم بنشكر.

وبعدها قام الوفد بتنظيم زيارات ميدانية شملت كل من ملبنتي Tifra lait ببلدية تيڨزرت. وLAITERIE ATTOUCHE بماكودة. حيث سمحت له بالاطلاع على المعطيات والمعلومات المتعلقة بإنتاج مادة الحليب والصعوبات المختلفة في هذا الشأن.

ةفي الفترة المسائية واصلت البعثة عملها بزيارة كل من مطحنة MOULIN HAKIM . واختتم بعد ذلك الوفد أشغاله بزيارة مزرعة لتربية الأبقار وإنتاج الحليب.