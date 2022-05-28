ندرة بخاخات الربو “فنتولين ventolin “.. الوزارة توضح

كشف الدكتور رضا بلقاسمي رئيس مرصد اليقظة لتوفر المواد الصيدلانية على مستوى وزارة الصناعة الصيدلانية. انه تم وضع برنامجا خاصة بإستيراد دواء الفنتولين ventolin خاصة البخاخات والذي يعرف ندرة هذه الايام بالصيدليات.

وأوضح الدكتور رضا بلقاسمي حصريا للنهار ان الوزارة خصصت برنامجا لإستيراد يقدر بـ 5 ملايين وحدة من هذا الدواء سنة 2022. حيث تم إستقبال منها 700 الف وحدة من الدواء المخصص للأمراض التنفسية الربو.

وتابع ذات المسؤول ان الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية حررت اليوم حوالي 180 ألف وحدة من دواءالفنتولين. وسيتم الإنطلاق في توزيعها خلال 48 ساعة القادمة إعتبارا من يوم غد الاحد. لبائعي الجملة منه إلى الصيدليات. وذلك لتعطية العجز.

وأضاف رئيس مرصد اليقظة لتوفر المواد الصيدلانية انه سيتم تحرير الكمية المتبقية. والمقدرة حوالي 580 ألف وحدة من الفونتولين. توزع تدريجيا بعد إستكمال الإجراءات المراقبة الإدارية والتقنية.

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