ندرة حليب الأطفال في الأسواق .. حماية المستهلك توّضح

نشرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك apoce منشورا عبر حسابها على الفيسبوك حول ندرة حليب الأطفال في االسوق الوطنية.

وطمأنت حماية المستهلك في ذات المنشور الأولياء أن السوق سيعرف إنفراجا بخصوص حليب الأطفال وذلك عقب التحقيقات التي قامت بها المنظمة

كما كشفت حماية المستهلك أن شحنات كبيرة متواجدة الآن في المواني وفي مخازن المستوردين وستنزل للسوق قريبا.

وجاء في مضمون المنشور:

“تطمئن المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك كافة اولياء الرضع، أن النقص في حليب الأطفال الملاحظ في السوق منذ ايام. سيعرف انفراجا بعد التحقيقات التي قامت بها المنظمة …. فشحنات كبيرة متواجدة الان في المواني و في مخازن المستوردين و ستنزل للسوق قريبا.”

“كنا نتمنى تفادي هذا الوضع الذي حذرنا منه في نهاية 2021. ”

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طمأن مدير التطور الفلاحي والريفي بالمناطق الجافة وشبه الجافة بوزارة الفلاحة الجزائريين بوفرة الحبوب والقمح. مؤكدا أن عملية التموين تتم بصفة منتظمة ودورية.

وخلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الاولى أكد مسعود بن دريدي ان الوزارة إتخدت تدابير استباقية ككل سنة بتوفير مادتي القمح اللين والصلب. بكميات كافية على مستوى 411 مطحنة خاصة بمادة الفرينة و145 خاصة بمادة السميد “. مطمئنا بوفرة المادة الأولية لهاتين المادتين وأن عملية التموين تتم بشكل دوري ومنتظم.

اما فيما يخص مادة الحليب المدعم التي تعرف طلبا كبيرا كشف بن دريدي عن تموين 119 ملبنة منها 15 تابعة لمجمع “جيبلي” و 104 ملبنة خاصة وطنيا بصفة منتظمة. كما ارجع ذات المسؤول سبب الندرة إلى سلسلة التوزيع و الثقافة الإستهلاكية للمواطن، مبرزا أن كمية الحليب الطازج المجمعة تقدر بـ 60 مليون لترا شهريا.

كما جدد بن دريدي تأكيده لوفرة المخزون الإستراتيجي للدولة بكميات كافية ولا خوف من الندرة. متوقعا تحقيق جني انتاج وفير هذه السنة بفضل كمية الأمطار الأخيرة التي سجلت بمختلف مناطق الوطن. بالإضافة إلى استحداث 162 نقطة بيع للبقول الجافة على المستوى الوطني، خلال الشهر الفضيل من أجل تقريب المنتوج من المستهلك.