ندرة في لقاح الأطفال بالجزائر

قالت منظمة حماية المستهلك، اليوم الأحد، إن العديد من المناطق والولايات تعرف ندرة في لقاح الأطفال.

وأوضحت المنظمة، في منشور لها، أنها تلقت عدة شكاوى من مناطق كثيرة.

وأكد المعلقون على المنشور، الخبر الذي نشرته “أبوس”، حيث تعرف كل من ولاية وهران، وتيميمون، والأغواطـ، البليدة وغيرها.