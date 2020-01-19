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ندرة في لقاح الأطفال بالجزائر

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ندرة في لقاح الأطفال بالجزائر
بقلم أسماء.ع

قالت منظمة حماية المستهلك، اليوم الأحد، إن العديد من المناطق  والولايات تعرف  ندرة في لقاح الأطفال.

وأوضحت المنظمة، في منشور لها، أنها تلقت عدة شكاوى من مناطق كثيرة.

وأكد المعلقون على المنشور، الخبر الذي نشرته “أبوس”، حيث تعرف كل من ولاية وهران، وتيميمون، والأغواطـ، البليدة وغيرها.

ندرة في لقاح الأطفال ⁦‼️⁩😠تلقينا عديد الشكاوي و من عدة مناطق.

Publiée par ‎L'Organisation APOCE المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك‎ sur Dimanche 19 janvier 2020


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=759009

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