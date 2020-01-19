ندرة في لقاح الأطفال بالجزائر
قالت منظمة حماية المستهلك، اليوم الأحد، إن العديد من المناطق والولايات تعرف ندرة في لقاح الأطفال.
وأوضحت المنظمة، في منشور لها، أنها تلقت عدة شكاوى من مناطق كثيرة.
وأكد المعلقون على المنشور، الخبر الذي نشرته “أبوس”، حيث تعرف كل من ولاية وهران، وتيميمون، والأغواطـ، البليدة وغيرها.
ندرة في لقاح الأطفال ‼️😠تلقينا عديد الشكاوي و من عدة مناطق.
Publiée par L'Organisation APOCE المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك sur Dimanche 19 janvier 2020
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=759009
-
قالت منظمة حماية المستهلك، اليوم الأحد، إن العديد من المناطق والولايات تعرف ندرة في لقاح الأطفال.
وأوضحت المنظمة، في منشور لها، أنها تلقت عدة شكاوى من…
-
توقف اليوم الأحد، عمال الديوان الوطني للحبوب والبقول الجافة بمعسكر، عن العمل احتجاجا منهم على رفضهم للمدير الجديد المنصب نهاية الأسبوع الماضي، بعد قرار توقيف…
-
أقدم مجهولون، ليلة السبت إلى الأحد، على إقتحام مدرسة إبتدائية تقع بقرية بويخليجن ببلدية تالخمت، في باتنة.
وقام المجهولون، بتخريب الكراسي والطاولات والأبواب والنوافذ وكراريس التلاميذ.
…
التعليقات (0)