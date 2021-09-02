قناة النهار ندرة كبيرة في السلع الشبه صيدلانية.. والمستوردون يشتكون بقلم النهار أونلاين نشر في 02 سبتمبر 2021 - 22:26 شارك غرِّد 154 0 ندرة كبيرة في السلع الشبه صيدلانية.. والمستوردون يشتكون رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=980759 اقرأ أيضا محكمة سيدي أمحمد: مثول المشتبه فيهم في قضية جمال بن اسماعيل دون أهاليهم قناة النهار 23 أوت أنبوب ميدغاز الجزائري..نحو دور ريادي في الإستراتيجية العالمية للأمن الطاقوي قناة النهار 29 أوت لعمامرة: قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن الصحراء الغربية يعتبر لا حدث قناة النهار 24 أوت الأمين العام لـ"الكوا" :"لهذا اخترنا أطقم ZARA بدلا من اللباس التقليدي في الأولمبياد" الرياضة 24 أوت