ندرة في مواد التخدير الخاصة بجراحة الأسنان .. الوزارة توضح 

أصدرت وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني اليوم الأربعاء بيانا بخصوص أزمة مواد التخدير الخاصة بجراحة الأسنان.

وأعلنت الوزارة في ذات البيان عن انتهاء أزمة مواد التخدير الخاصة بجراحة الأسنان. مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتزويد عيادات جراحة الأسنان بهذه المواد.

وأوضحت الوزارة في بيانها انه اطلقت برنامجا لاستيراد 250 ألف علبة في كل واحدة 50 جرعة. حيث سيتم استلام 100 ألف وحدة خاصة بمواد التخدير خلال الأسبوع المقبل.

وأرجعت الوزارة أسباب هذا التذبذب إلى عوامل خارجية بعد توقف المورد عن تزويد السوق الوطنية. مشيرة إلى أن مورد آخر طالب برفع السعر إلى 3 أضعاف معدلات السعر العادية.

كما تعلم الوزارة انه تم التحكم في الأسعار المقترحة من المورد الثاني من طرف اللجنة الإقتصادية القطاعية المشتركة لتحديد سعر الأدوية.

وتطمئن الوزارة الرأي العام أنه بغرض ضمان الوفرة المستمرة لمادة التخدير والقضاء على التذبذب الكلي في تزويد العيادات إعتماد 3 مشاريع للانتاج المحلي لمواد التخدير الخاصة بجراحة الأسنان.