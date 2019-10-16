  ندرس توسيع خطوط النقل الجوي داخليا وتخفيض التسعيرة

قال وزير النقل والأشغال العمومية مصطفى كورابة، إن مصالحه تدرس توسيع النقل الجوي بين ولايات الوطن وفق برنامج مستقبلي.

بالتنسيق مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية.

وأوضح المسؤول ذاته في رده على سؤال «النهار»، أن توسيع نقل المسافرين داخليا عبر الأسطول الجوي.

سيكون متوفرا في المستقبل، وسيركز على المناطق الاستراتيجية التي تتطلب توفير خطوط جوية لتسهيل تنقل المواطنين .

عبر كافة أنحاء الوطن، مضيفا أن التسعيرة سيتم مراجعتها بالتشاور مع المؤسسة المعنية قصد تخفيضها .

لتمكين المواطنين من استغلال النقل الجوي بأسعار أقل من المعتمدة حاليا، خصوصا في موسم الاصطياف.

وأضاف الوزير على هامش زيارته إلى ولاية بسكرة، أن مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 3.

الذي يعتبر شريانا حيويا يربط الشمال بالجنوب، سيتم التكفل به ضمن برامج مستقبلية بعد الانتهاء من إعداد الدراسة اللازمة.

قصد تسليمه ووضع حد للحوادث التي يسجلها، فيما أكد أن تجسيد ترامواي بسكرة غير ممكن في الوقت الحالي.

بسبب الوضعية المالية للبلاد، مشيرا إلى إمكانية برمجته مستقبلا في حال تحسن الأمور المالية.