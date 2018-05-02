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ندوة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لمناقشة علاقة البرلمانيين بالعدالة الجنائية

المجتمع
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ندوة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لمناقشة علاقة البرلمانيين بالعدالة الجنائية
بقلم ياسمينة د

يشارك مجلس الأُمَّة ابتداء من اليوم الأربعاء إلى يوم غد الخميس،  في أشغال الندوة التي  يُنظمها المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وتناقش الندوة المنعقدة بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بتمثيل العضو “نور الدين بالأطرش” موضوع “العلاقة بين البرلمانيين والجهات الفاعلة في مجال العدالة الجنائية  في مكافحة الإرهاب”.

والتي تتمحور أساسا على دعم “البرلمانيين في الجهود الرامية  إلى منع التطرف العنيف والإرهابي استنادا إلى توصيات “فاليتا”.

الصادرة عن  المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب وكذا صياغة دليل للبرلمانيين يحدد مسؤوليات  البرلمانيين في مكافحة الإرهاب  ضمن إطار سيادة القانون.

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