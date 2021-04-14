ندوة حول الهيدروجين الأخضر في الجزائر يوم 28 افريل

أعلنت محافظة الطاقات المتجددة الفعالية الطاقوية، عن تنظيم ندوة ونقاش يوم 28 افريل حول “الهيدروجين الأخضر بالجزائر وآفاق التنمية المستدامة”.

وتهدف الندوة لفتح نقاش وطني حول الهيدروجين الأخضر الذي يثير تطويره اهتماما باعتباره نقطة عبور نحو صناعة تحترم البيئة.

وستنظم التظاهرة في مركز البحث في الاعلام العلمي والتقني في بن عكنون بالجزائر العاصمة.

وتأتي هذه الندوة –يضيف البيان- في وقت نشهد فيه ديناميكية عالمية حول الموضوع فضلا عن تداعياته الاقتصادية والاستراتيجية والبيئية.

وأكد أن على الجزائر الآن البدء في التفكير لفسح الطريق أمام البيئة الطاقوية والصناعية المستقبلية.

وستبدأ أشغال هذه الندوة بجلسة علنية يترأسها الدكتور عبد الله خلاف، مدير البحث بمركز تنمية الطاقات المتجددة.

وسيتطرق المشاركون إلى مسألة المنشآت القاعدية والآليات الواجب وضعها إضافة إلى التعاون الإقليمي والدولي في مجال الهيدروجين الأخضر وتموقع الجزائر.

كما سيتم فتح النقاش أمام مختلف المشاركين الذين يمثلون المؤسسات العمومية والبحث والتطوير، إضافة إلى الفاعلين الصناعيين والاقتصاديين.