ندوة حول تطوير شعبة الحبوب غدا بالمركز الدولي للمؤتمرات

سيترأس وزير الفلاحة شريف عماري، غدا، أعمال ندوة تنمية صناعة الحبوب بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” .

الهدف من الندوة هو الإعلان عن إنشاء خارطة طريق عقلانية تضم الجهات الفاعلة في قطاع الحبوب وايجاد أساس مناسبة لإدماج جميع قطاعات شعبة الحبوب.

تجدر الإشارة إلى أن الندوة المعنية بتطوير قطاع الحبوب قد سبقها تنظيم خمس ورشات عمل موضوعية للتفكير والنقاش والتشاور بين مختلف المهنيين بهدف النهوض بشعبة الحبوب.

هذه الاجتماعات مكنت من تحديد العناصر الأساسية لخطة العمل لتطوير القطاع.

وسيتم على هامش الندوة تنظيم جلسة استماع للمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

قطاع الحبوب يحتل مكانة كبيرة في الزراعة الجزائرية، حيث تغطي 3 ملايين هكتار، ما يمثل 26 بالمائة من المساحة الزراعية.

ومع ذلك، لا يزال الإنتاج منخفضًا مقارنة بالاحتياجات، ويمثل في المتوسط ​​41.8 مليون قنطار، تغطي بالكاد 30 بالمائة من احتياجات الاستهلاك.