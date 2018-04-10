ندوة حول واقع الأمازيغية في الجزائر غدا بمجلس الأمة

ينظـم مجلس الأمة غدا بمقره ندوة حول “واقع الأمازيغية في الجزائر: تجذر في الماضي مكاسب الحاضر ورهانات المستقبل”.

وأوضح بيان للمجلس اليوم أن الندوة ستشهد مشاركة برلمانيين من غرفتي البرلمان وممثلون عن الإدارة ومؤسسات الدولة وأساتذة جامعيون وباحثون.

ويتضمن برنامج هذه الندوة تقديم عرض للأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد حول مكاسب الأمازيغية في الجزائر.

ومحاضرة عن العمق التاريخي للغة والكتابة الأمازيغية يلقيها أستاذ التاريخ والحضارات القديمة بجامعة الجزائر 2 محمد الهادي حارش.

بالإضافة الى محاضرة عن “الأمازيغية من المنظور اللساني والأدبي: مسار وآفاق” يلقيها الاستاذ الجامعي محمد جلاوي.

مصطفى.ق