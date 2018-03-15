ندوة دولية بالعاصمة حول ترقية المشاركة السياسية للمرأة يومي السبت والأحد

تنظم وزارة الداخلية والجماعات المحلية يومي السبت و الأحد المقبلين ندوة دولية حول المرأة.

الندوة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة موضوعها “ترقية المشاركة السياسية للمرأة، دعم اساسي لمسار الاصلاح السياسي والتنمية المستدامة”.

واوضح بيان للوزارة ان الندوة ستنظم بقصر الامم تندرج في اطار تطبيق برنامج التعاون الرامي الى ترقية المشاركة السياسية للنساء.

الذي بادرت به وزارة الداخلية مع الوكالات الاممية المتمثلة في برنامج الامم المتحدة للتنمية و هيئة الامم المتحدة للمرأة.

الهدف الاساسي من اللقاء يتمثل في ابراز الجهود التي تبدلها الدولة الجزائرية من أجل ترقية الحقوق السياسية للنساء.

والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجالات ترقية الحقوق السياسية للنساء.

الندوة ستعرف حضور حوالي 1000 مشارك وطني واجنبي وازيد من 17 خبيرا دوليا يتطرقون الى مختلف المواضيع المبرمجة في النقاشات.