تحتضن الجزائر غدا الإثنين بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” فعاليات ندوة دولية تخليدا للذكرى ال75 للنكبة الفلسطينية تحت شعار “النكبة جريمة مستمرة والعودة حق”.

وستشهد هذه الندوة مشاركة عدة شخصيات فلسطينية وممثلين عن مختلف الفصائل الفلسطينية، بالإضافة الى منظمات وطنية ودولية, حسب ما علم لدى وزارة المجاهدين وذوي الحقوق المنظمة لفعاليات هذه الندوة بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وبمشاركة سفارة دولة فلسطين بالجزائر.

ويتضمن برنامج هذه الندوة إلقاء محاضرات ومداخلات لتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني منذ اغتصاب أرضه وتهويدها والإعتداء على ممتلكاته ورموز هويته.

هذه أهداف الندوة

وترتكز أهداف هذه الندوة التي ستتخللها نشاطات ثقافية وإقامة جناح خاص بالقضية الفلسطينية بالمتحف الوطني للمجاهد, على الإشادة بلم الشمل العربي والفلسطيني لنصرة القضية والتأكيد على المواقف الثابتة للجزائر إزائها.

وفي هذا الشأن، جددت وزارة المجاهدين التأكيد بأن إيمان الجزائر بعدالة القضية الفلسطينية ومركزيتها لدى الشعب الجزائري “تترجمها مواقف القيادة الحكيمة للجزائر, وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون, الذي يؤكد دوما على أن الجزائر كانت وستظل سندا للشعب الفلسطيني لتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

كما أن القرارات التاريخية للقمة العربية ال31 المنعقدة بالجزائر في أول نوفمبر 2022. جاءت تجسيدا لمركزية القضية الفلسطينية لدى الشعب الجزائري وإعتماد مخرجات تعزز من دعم وصمود الشعب الفلسطيني الأبي.

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