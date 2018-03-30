انطلقت اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة، الندوة الدولية السادسة حول”حق الشعوب في المقاومة: حالة الشعب الصحراوي”.

بمشاركة 100 أجنبي يمثلون 53 دولة، لدعم كفاح الشعب الصحراوي من أجل التحرر، والتأكيد على حقه في تقرير مصيره.

وسيشرف على انطلاق أشغال الندوة التي تنعقد يومي30 و31 مارس الجاري، رئيس الجمهورية، العربوية الصحراوية الأمين العام لجبهة البوليساريو،ابراهيم غالي.

والتي ستعرف مشاركة100أجنبي من53دولة من افريقيا، أمريكا اللاتينية، أوروبا والمنطقة العربية، من بينهم سياسيون، جامعيون، إعلاميون وجمعيات من المجتمع المدني.