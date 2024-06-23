ندوة دولية حول تكوين إطارات إدارة السجون بالجزائر

أعلنت وزارة العدل، عن تنظيم ندوة دولية حول تطوير منظومة تكوين إطارات إدارة السجون، بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، يومي 24 و25 جوان 2024 بفندق سوفيتال.

وحسب بيان للوزارة، يتم خلال هذه الندوة مناقشة سبل تطوير منظومة تكوين إطارات إدارة السجون. والذي يكتسي أهمية بالغة في المنظومة العقابية الجزائرية.

كما تأتي هذه الندوة في إطار مواصلة التعاون مع هذه المؤسسة الدولية تعزيزا للنتائج المحققة في برنامج التعاون الذي تم تنفيذه خلال سنوات 2017-2019. وتخللته عدة ندوات ودورات تكوينية وبرمجة عدة زيارات ميدانية إلى المؤسسات العقابية الألمانية، للإطلاع على التجربة الألمانية في مجال إدارة السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.