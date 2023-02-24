ندوة دولية حول مؤهلات الجزائر في السياحة الحموية والمعالجة بمياه البحر أفريل القادم

أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي، عن تنظيم ندوة دولية حول مؤهلات الجزائر في السياحة الحموية ومعالجة بمياه البحر في أفريل القادم.

وقال حمادي في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل وتفقد إلى وهران، أن الجزائر ستنظم يومي 28 و29 أفريل القادم ندوة دولية لإبراز المؤهلات التي تزخر بها الجزائر. سواء في مجال السياحة الحموية أو في المعالجة بمياه البحر قصد استقطاب المستثمرين الوطنيين و الأجانب في هذا المجال.

وقال الوزير أن كل أبواب الإستثمار مفتوحة في قطاع السياحة. ونحن متفتحون على كل الاستثمارات والمستثمرين، الذين يستحدثون مناصب شغل ويخلقون الثروة وكل الفرص متاحة للإستثمار. حيث تتوفر الجزائر على أرضية رقمية للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار. ويوجد على مستوى دائرته الوزارية بوابة للخدمات مفتوحة للمواطن.

وبخصوص صيغة الإيواء لدى الساكن، أبرز أن الوزارة تعمل على تشجيعها. و قال نحث المنصات الإلكترونية التي تعرض الرحلات والمنتجات إدراج هذا النوع من الخدمات. الذي يعزز طاقة الإيواء على مستوى بعض الولايات الساحلية و يعتبر دخل جديد للعائلات الجزائرية. بشرط ضمان الأمن و النظافة للعائلات لقضاء عطلها في موسم الاصطياف وعلى مدار السنة وفي مجال السياحة الجبلية الصحراوية”.

كما تسعى وزارة القطاع إلى تسويق المقصد السياحي الجزائري من خلال مشاركة الجزائر في الصالونات الدولية للسياحة وتنظيم الصالونات الوطنية والجهوية والصالون الدولي للسياحة والأسفار.

من جهة أخرى، ذكر ياسين حمادي أنه يوجد مشروع لترميم الفنادق القديمة بالاعتماد على مختصين مع الحفاظ على طابع هذه المرافق. مشيرا إلى أن حوالي 30 فندقا مسه الترميم و العملية متواصلة وتم تصنيفها كموروث وطني على مستوى اللجنة الوطنية المختصة.

وقد أشرف وزير السياحة والصناعة التقليدية خلال هذه الزيارة على افتتاح الطبعة الثالثة عشر للصالون الدولي للسياحة والسفر والنقل. بمركز المؤتمرات “محمد بن أحمد” والتي تعرف مشاركة أزيد من 130 عارضا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور