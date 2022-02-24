ندوة صحفية لبلماضي قبل مواجهة الكاميرون

قرّر الناخب الوطني جمال بلماضي عقد ندوة صحفية الأحد المقبل بداية من الساعة الحادية عشر صباحا بقاعة “عمال كزال” التابعة لمركز سيدي موسى بالعاصمة.

وقال الإتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم، إنّ بلماضي سيتحدث عن التفاصيل الصغيرة والكبيرة التي تخص تحضيرات المنتخب الوطني لمباراة الكاميرون الفاصلة والمؤهلة لمونديال قطر.

يحدث هذا، في ظل عودة مهندس التتويج بكأس أمم افريقيا 2019 إلى الجزائر. قبل أيام للشروع في التربص التحضيري بعد استدعاء اللاعبين مستقبلا.

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بلماضي ضرب به المثل.. هالر يحطّم رقما قياسيا في رابطة الأبطال

حطّم مهاجم كوت ديفوار سيباستيان هالر رقما قياسيا في رابطة الأبطال بعد تسجيله 11 هدفا بعد تنشيط 7 مباريات فقط في رابطة أبطال أوروبا.

ويعتبر المهاجم هالر ضمن أفضل المهاجمين في القارة السمراء الذي تحدّث عنه. الناخب الوطني جمال بلماضي خلال لقاء الجزائر أمام ساحل العاج في الكان سابقا. وذهب إلى أبعد منذ ذلك. حينما قارنه بمهاجم الخضر محمد أمين عمورة. في القضية التي صنعت الجدل.

يذكر. أن بلماضي ردّ على الانتقادات الكبيرة بشأن تهميشه للمهاجم عمورة. الذي قال أنه يفتقد للخبرة الإفريقية. عكس بعض المهاجيمن في شاكلة المهاجم العملاق.

كما أشار مهندس التتويج بكان 2019. أن منح الفرصة لعمورة سيأتي في وقته.

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