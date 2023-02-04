قناة النهار ندوة صحفية لرئيس الكاف باتريس موتسيبي ملعب نيلسون مانديلا بقلم قناة النهار نشر في 04 فيفري 2023 - 15:33 نيلسون مانديلا شارك غرِّد أرسل 74 0 ندوة صحفية لرئيس الكاف باتريس موتسيبي ملعب نيلسون مانديلا إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/s3zMF اقرأ أيضا "ممثل حي 917 مسكن بالكاليتوس : هكذا إكتشفنا فاجعة وفـ.ـاة العائلة.."فتحو الباب لقاوه ميت هو وولادوا قناة النهار 16 جانفي غليزان : المحيط الفلاحي العقايبيبة..فلاحون يرفعون التحدي في خدمة الأرض قناة النهار 17 جانفي رئيس الجمهورية : إتفقنا على دعم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية قناة النهار 23 جانفي وزير الصناعة : قانون الإستثمار جلب عدة مستثمرين عرب قناة النهار 30 جانفي طيران الطاسيلي تقدم خدمة الدفع الإلكتروني لعملائها قناة النهار 16 جانفي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يفتتح أشغال لقاء الحكومة مع الولاة قناة النهار 19 جانفي تيارت / البطاقة المهنية للفلاح .. عصرنة وتسهيل للخدمات وتطوير للقطاع الفلاحي قناة النهار 18 جانفي غليزان: الأمطار الأخيرة تنقذ الموسم الفلاحي في المناطق المتأخرة في زراعة الحبوب قناة النهار 02 فيفري حسين آشيو: التحكيم الإفريقي كان في المستوى بشان الجزائر قناة النهار 25 جانفي الأمن يطيح بشبكة إجـرامية تمتهن السرقة وتسترجع أزيد من مليار سنتيم بإليزي قناة النهار 22 جانفي