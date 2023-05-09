قناة النهار ندوة صحفية للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة قبل مواجهة المغرب بقلم النهار أونلاين نشر في 09 ماي 2023 - 14:58 شارك غرِّد أرسل 29 0 ندوة صحفية للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة قبل مواجهة المغرب. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/va8In اقرأ أيضا الشيخ النوي: ظاهرة غريبة عجيبة من سونلغاز في برج الكيفان.. أسلاك الكهرباء متشابكة كأنها خيوط عنكبوت قناة النهار 27 أفريل "أبطال مسلسل الدّامة يقلّدون البطحة .."الباسي باسي حنا ذهب كاشي كاسي قناة النهار 22 أفريل لشطر عبد العزيز: صديقي حقرني بالعين ومن هنا قررت ننجح ونغير حياتي وحياة عائلتي للأفضل قناة النهار 03 ماي "رئيس الجمهورية :" المسؤولية ماشي كرسي وبرنوس أحمر مام تكون وزير تغلط تخلّص قناة النهار 06 ماي رمضان 2023 : مع إقتراب عيد الفطر مواطنون يفضلون خياطة الملابس حسب أذواقهم قناة النهار 19 أفريل سمير فرحات ديون الحالية بخصوص المؤسسات الإستشفائية قدرت بـ 187 مليار دينار قناة النهار 08 ماي حكاية نجاح: مختلفون لكن مميزون قناة النهار 26 أفريل والدة مسلم أناتوف : دعيتلو و قتلو راني باغية هدف مع البداية قناة النهار 30 أفريل في أجواء حزينة.. تشييع جثمان الإمام المغدور بمقبرة بشار قناة النهار 28 أفريل وزير التربية يشرف على إنطلاق إمتحان إثبات المستوى قناة النهار 02 ماي