قناة النهار ندوة صحفية للناخب الوطني المحلي مجيد بوقرة تحسبا لمواجهة النيجر بقلم قناة النهار نشر في 30 جانفي 2023 - 13:16 مجيد بوقرة شارك غرِّد أرسل 11 0 ندوة صحفية للناخب الوطني المحلي مجيد بوقرة تحسبا لمواجهة النيجر إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/wjmyI اقرأ أيضا وزير الصحة: خصصنا إعتمادات مالية كبيرة للمستخدمين للإستفادة من علاوات كوفيد قناة النهار 16 جانفي زين عامر: رغم التأهل إلا أن الفوز في المباراة الثالثة ضرورية لكسب ثقة أكثر قناة النهار 20 جانفي صريح جدا: هذه هي أسباب "القطيعة بين الإخوة" عند الجزائريين .. قناة النهار 17 جانفي المسيلة: فنان تشكيلي يجسد "قبطان" تميمة الشان الرسمية بالجبس قناة النهار 27 جانفي الثلوج تتسبب في قطع التيار الكهربائي ببوزيزي و سونلغاز تخصص فرق صيانة بعنابة قناة النهار 26 جانفي 100 % صحة: تقنية تنظير القولون.. التشخيص والعلاج قناة النهار 14 جانفي الشيخ النوي: رئيس الجمهورية لديه رؤية وبرنامج للجزائر الجديدة والتطبيق في الميدان يأتي من الولاة قناة النهار 19 جانفي سحب دواء "فولكودين" من الصيدليات.. النهار تقف على بداية العملية قناة النهار 12 جانفي تساقط الثلوج يصنع الحدث😍😍جزائريون يوثّقون اللحظات في مختلف المناطق قناة النهار 24 جانفي بوقرة : اللاعبون مركزون ..ولانريد الذهاب للوقت الإضافي قناة النهار 26 جانفي