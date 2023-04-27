قناة النهار ندوة صحفية لوزير التربية على هامش زيارة عدد من المؤسسات و مشاريع القطاع بباتنة بقلم النهار أونلاين نشر في 27 أفريل 2023 - 14:02 شارك غرِّد أرسل 54 0 ندوة صحفية لوزير التربية على هامش زيارة عدد من المؤسسات و مشاريع القطاع بباتنة. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/WkveL اقرأ أيضا صريح جدا: لماذا لا يتحكم الجزائريون بغضبهم في رمضان ؟ قناة النهار 09 أفريل ضحكة ولعبة / "حاجة تاكل قلبها حتّى تموت"🤣🤣إكتشف اللغز قناة النهار 16 أفريل عايدة عبابسة: شخصية "صليحة تشقلالة" تمرمدت وبكيت عليها بزاف". قناة النهار 16 أفريل "محمد علال: "العمل الذي قدمه المخرج كريم موساوي يعتبر نقلة إستثنائية في تاريخ الدراما الجزائرية قناة النهار 13 أفريل رحيم بن عيشوبة يوضح الهدف من سلسلة "Inspecteur كمال" قناة النهار 07 أفريل الوزير الأول يؤدي صلاة العيد بالجامع الكبير بالعاصمة قناة النهار 21 أفريل نجيب بوسواليم: الإمكانيات التقنية الحالية لم تكن متوفرة سابقا لكن لا يجب أن ننسى المحتوى قناة النهار 13 أفريل سامية طبوش: هناك أدوار نسائية جريئة مبالغ فيها يجب أن لا تبث على التلفاز قناة النهار 10 أفريل في أول أيام العيد.. النهار ترصد الأجواء من داخل المصالح الإستشفائية قناة النهار 22 أفريل الفريق أول شنقريحة في زيارة عمل إلى قيادة الحرس الجمهوري قناة النهار 19 أفريل