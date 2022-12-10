قناة النهار ندوة صحفية مشتركة بين وزير الخارجية الجزائري ونظيره التركي بقلم قناة النهار نشر في 10 ديسمبر 2022 - 16:41 ندوة شارك غرِّد أرسل 61 0 ندوة صحفية مشتركة بين وزير الخارجية الجزائري ونظيره التركي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/NZjFC اقرأ أيضا مومن آيت قاسي: المنتخب التونسي لديه نقص رهيب في الجانب الهجومي ومجمل اللعبين لا يشاركون في الهجوم قناة النهار 26 نوفمبر حسين آشيو: هذه هي الطريقة الوحيدة للفوز على منتخب الكاميرون قناة النهار 28 نوفمبر حسين أشيو: على الكاميرون لعب مباراة العمر أمام البرازيل قناة النهار 28 نوفمبر شـــــاهد..وائل ووالده يؤديان أغنية "رانا جيناك" بطريقة رائعة قناة النهار 09 ديسمبر حماية وحراسة الممتلكات الثقافية من أعمال التخريب.. من المسؤول ! قناة النهار 05 ديسمبر وحيدة قروج: تعرضت إلى تهديد من ملكة جمال المغرب من أجل القفطان الجزائري قناة النهار 01 ديسمبر غرداية: صناعة عوادم الصوت ومبردات المحركات.. نحو الإندماج في مشاريع تصنيع السيارات قناة النهار 19 نوفمبر تساؤلات: للنهوض بالقطاع وزير الصحة يفتح باب الحوار والتشاور مع الشركاء الإجتماعيين قناة النهار 03 ديسمبر Toutes options: دورات تكوينية في مجال تنظيف، تلميع وحماية هيكل المركبات قناة النهار 19 نوفمبر شاهد.. طالبتان من جامعة خميس مليانة تبتكران جهازا يكشف الحرائق وتسرب الغاز قناة النهار 21 نوفمبر