ندوة لفائدة القضاة من طرف اعضاء من النيابة العامة الروسية

في إطار التعاون القضائي الجزائري الروسي، نظمت وزارة العدل بالتنسيق مع النيابة العامة الروسية ندوة لفائدة القضاة ووكلاء الجمهورية ونشط هذه الندوة التي تمت بإقامة القضاة بالابيار بالعاصمة اعضاء من النيابة العامة الروسية كما حضر هذه الندوة 60 مشارك من قضاة ووكلاء الجمهورية.

وتم القاء 3 مداخلات ،من بينها تنظيم عمل جهات الادعاء العام في روسيا ،مواجهة المخاطر السيبيرانية ،كما تم تناول موضوع العملات المشفرة من طرف دينيس كوتيوف نائب مدير الإدارة العامة التطبيقية التحليلية الى جانب موضوع إسترداد الأصول من الدول الأجنبية.

وكذلك تجربة روسيا الإتحادية، المشاكل والاتجاهات التي تعرضت لها من القاء شرقي بلوخوف مستشار دولة و نائب بالمديرية العامة للتعاون الدولي بالنيابة العامة.

مع تناول ايضا مواضيع اخرى من بينها الفساد ،الرشوة خيانة المصالح القومية والتي كانت من إلقاء أندري تيموشيكو رئيس قسم بجامعة الادعاء العام لروسيا الفيدرالية.