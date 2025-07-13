ندوة للصحفيين والإعلاميين حول تقنية الجيل الخامس

يشرف وزير الاتصال محمد مزيان، رفقة وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، يوم الثلاثاء، على تنظيم ندوة لفائدة الصحفيين والإعلاميين، حول “التقنيات الإعلامية الجديدة، وبخاصة تقنية الجيل الخامس”، بمشاركة عدد من الخبراء المختصين.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه في إطار سلسلة الدورات التكوينية التي تحرص وزارة الاتصال على تنظيمها. سيشرف وزير الاتصال محمد مزيان رفقة وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي. يوم الثلاثاء 15 جويلية 2025 بمقر وزارة الاتصال، ابتداء من الساعة الثانية (14:00). إلى الرابعة (16:00) زوالا على تنظيم ندوة لفائدة الصحفيين والإعلاميين. حول “التقنيات الإعلامية الجديدة، وبخاصة تقنية الجيل الخامس”، بمشاركة عدد من الخبراء المختصين.

وتندرج هذه الدورة التكوينية، ضمن جهود الحكومة لتوسيع نطاق تغطية هذه التكنولوجيا وتدريب الكفاءات الوطنية. ضمن إستراتيجية وزارة الاتصال الرامية إلى رفع مستوى الصحافة الوطنية، لمجابهة ومواكبة التحديات الإعلامية الجديدة، حسب المصدر نفسه.

وأشارت الوزارة في بيانها أن الصحافة الوطنية بكل دعائمها، مدعوة إلى المشاركة في هذه الدورة التكوينية، من خلال تعيين مشاركين، وإرسال البيانات الخاصة بهم (الاسم واللقب والمؤسسة الإعلامية)، عبر البريد الالكتروني: [email protected]، في أجل أقصاه 14 جويلية 2025.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور