ندوة مناقشة التعديل التقني للدستور.. تكريس دولة القانون والمؤسسات

ترأس اليوم، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، بقصر الأمم، ندوة خُصصت لعرض ومناقشة مشروعي التعديل التقني للدستور، والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، حضر الندوة، الوزير الأول سيفي غريب. وشارك في النقاش كلٌّ من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان. ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود. ووزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، إلى جانب عدد من مستشاري رئيس الجمهورية، وممثلي 12حزبًا سياسيًا.

وتندرج هذه الندوة في إطار حرص رئيس الجمهورية على تكريس نهج الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين السياسيين. بما يعزز المسار الديمقراطي ويكرّس دولة القانون والمؤسسات.