أعلنت الفنانة الجزائرية “ندى الريحان” عن مشاركتها في المهرجان الوطني للأغنية الملتزمة في طبعته الثالثة بولاية تيارت.

على حسابها الشخصي في “تويتر”، كتبت الريحان: “من تيارت العريقة، من مهرجان الأغنية الملتزمة، مساء النور لكلّ الأحباب”.

وكانت ندى الريحان قد طرحت جديدها المتمثل في الأغنية “السينغل” التي طرحتها مؤخرا بعنوان “ما تخلينيش” التي حققت نجاحا كبيرا.

يُشار إلى أنّ المهرجان سينطلق غدا الاثنين ويستمر إلى الثلاثاء بتيارت، حيث ستحمل هذه الطبعة “الجديد” مقارنة بالطبعتين الماضيتين.

ويشهد الموعد استحداث جوائز تخصّ أحسن كلمات وأحسن أداء ولحن، بالإضافة إلى جوائز للفرق الثلاث الأولى في المسابقة.

وستضم لجنة التحكيم كلا من الشاعر سليمان جوادي والفنانين محمد لعراف ويوسفي توفيق وكمال معطي.