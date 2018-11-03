ندى عنقال تشارك رفقة كبار المسؤولين في أبو ظبي سفير الجزائر احتفال ذكرى 1 نوفمبر

شاركت المتألقة في تحدي القراءة العربي، ندى فيصل عنقال، رفقة كبار المسؤولين،سفير الجزائر في أبو ظبي،فعاليات احتفاله ذكرى 1 نوفمبر.

وفازت ندى بالمرتبة الثانية في تحدي القراءة العربي، الذي أقيم في الإمارات العربية المتحدة.

ونالت ندى فيصل اعجاب الجمهور بأدائها، مشيرا إلى انها تسعى من خلال القراءة الى ان تكون نافعة للعلم والدين والوطن.

وأقام سفير الجزائر بأبو ظبي صالح عطية، حفل رسمي بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لاندلاع الثورة التحريرية.

وحضر الاحتفال، وزراء وكبار الشخصيات في دولة الإمارات، يتقدمهم سمو الشيخ نيهان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.

والدكتورة ميثاء الشامسي، وزيرة الدولة، والشيخ محمد بن خليفة بن خالد آل نهيان.

كما لبى دعوة السفارة للإحتفال بهذه المناسبة،سفراء وعقيلاتهم وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد، وعدد كبير من أبناء الجالية الجزائرية المقيمة بالإمارات.

وترحم السفير بالمناسبة على ارواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل تحرير الوطن.

وثمن السفير وقوف الدول الشقيقة،والصديقة المحبة لقيم الحرية والسلام إلى جانبها،مشيدا بالعلاقات التاريخية العميقة التي تربط بين الجزائر ودولة الإمارات.

ونوه سفير الجزائر،بالنتائج المرضية التي توصلت إليها أشغال الدورة 14 للجنة المشتركة الجزائرية الإماراتية التي انعقدت بالجزائر في سبتمبر الماضي.

وعرف الإحتفال للمرة الثالثة عرض خيمتين مخصصتان لطبق الكسكسي الجزائري، و الشاي الجزائري مع تقديم أجود الحلويات والمشروبات الجزائرية.