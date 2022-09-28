قناة النهار ندى في أول تجربة لها وأداء متميز تصبح مقدم برنامج حكاية نجاح بقلم النهار أونلاين نشر في 28 سبتمبر 2022 - 21:47 شارك غرِّد أرسل 60 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/yimQX اقرأ أيضا صريح جدا: من الذي يتسبب كثيرا في حوادث المرور ؟ قناة النهار 16 سبتمبر شوفو حكايتي / قصة أقرب للخيال ..شـ ـجار ينتهي بجـ ـريمة قتل.. ترقبوها قناة النهار 21 سبتمبر بلماضي : بن طالب ضيع بزاف وقت في مسيرته.. لكن يبقى لاعب كبير ويحب المنتخب قناة النهار 18 سبتمبر عزو عن أغنيته الجديدة "أنا شاوي"..حبيت نمد بيها هوية للراب الجرائري قناة النهار 20 سبتمبر فاسألوا : لاحسد إلا في إثنتين قناة النهار 21 سبتمبر تيارت : ضبط 60 ألف قرص مهلوس على متن شاحنة بالطريق الوطني رقم 40 قناة النهار 15 سبتمبر شوفو حكايتي: شجار ينتهي بجريمة قتـ.ل والأم تكشف حقائق صادمة وكيف ضحت بإبنها لينجوا أخيها من السجن قناة النهار 25 سبتمبر الشيخ النوي: رسالة للسلطات ووزير العمل من مواطنين جامعيين مكفوفين.. خدموهم عندهم أولوية قناة النهار 20 سبتمبر العاصمة: بالوعات تتحول لمكب نفايات إجراءات إستباقية لتفادي الفيضانات الموسمية قناة النهار 08 سبتمبر موجة حر تصل إلى 44 درجة تحت الظل على هذه المناطق.. التفاصيل قناة النهار 12 سبتمبر