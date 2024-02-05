ندى مالي تهدي الجزائر ثلاث ذهبيات في البطولة الإفريقية لرفع الأثقال

حققت البطلة الجزائرية، ندى مالي، ثلاثة ميداليات ذهبية، من خلال مشاركتهافي البطولة الإفريقية لرفع الأثقال 2024، الجارية بمصر.

ونالت البطلة الجزائرية ندى مالي، ميداليتها الذهبية الأولى، ضمن هذه البطولة، في اختصاص الخطف، لوزن 45 كلغ.

كما تمكنت الرباعة الجزائرية، من حصد ذهبيتي اختصاص النتر، لوزن 45 كلغ سيدات، وذهبية المجموع في ذات الوزن.

يذكر أن هذه البطولة الإفريقية لرفع الأثقال 2024، المؤهلة للألعاب الأولمبية 2024، انطلقت في 2 فيفيري الجاري، بمصر، وستدوم فعالياتها إلى غاية 10 من ذات الشهر.