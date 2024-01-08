نديارياجيغ: “بلماضي لديه رغبة كبيرة لقيادة منتخبه للتتويج بكأس إفريقيا”

أثنى مدرب منتخب بورندي، إتيان نديارياجيغ، على الناخب الوطني جمال بلماضي، مؤكدا عزم هذا الأخير على قيادة الخضر للتتويج بـ”كان 2023″.

وصرح نديارياجيغ، في حوار لموقع “العربي الجديد”: “من الجيد أننا سنستفيد من لاعبينا المحترفين في وديتنا امام الجزائر، رغم أن منتخب بورندي لم يتأهل لكأس أفريقيا”.

كما أضاف: “هذا سيساعدنا من أجل تقديم وجه مميز ضد منتخب بحجم منتخب الجزائر، الذي يقوده المدرب جمال بلماضي، الذي أراه من الأفضل في أفريقيا”.

وتابع إتيان نديارياجيغ: “أعرف مدى رغبة بلماضي، في قيادة منتخب بلاده للفوز بلقب كأس أفريقيا خاصة بعد الإخفاق في الدورة السابقة بالكاميرون، وكذلك عدم التأهل لكأس العالم 2022”.