نديارياجيغ: “جاهزون لمواجهة المنتخب الجزائري الذي يعد من بين الأفضل في افريقيا”
بقلم كريم تيغرمت
أكد مدرب متخب بورندي. إتيان نديارياجيغ. جاهزيتهم للمباراة التحضيرية التي ستجمعهم غذا الثلاثاء. بالمنتخب الوطني.
وصرحج المدرب إتيان نديارياجيغ. في حوار لموقع “العربي الجديد”: “تدربنا جيداً منذ القدوم إلى لومي. ونحن نراقب حالة اللاعبين البدنية والذهنية للمشاركة في مباراة الجزائر الودية”.
كما أضاف: “حتى الآن أن كل شيء على ما يرام من أجل تقديم لقاء جيد أمام منتخب يعد من بين الأفضل في القارة الأفريقية”.
وأردف: “أعرف أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق. وخصوصاً أن المنتخب الجزائري يُحضر لكأس أمم أفريقيا ويرغب في تقديم وجه جيد في المسابقة”.
وتابع المدرب إتيان نديارياجيغ: “تبقى المباراة ذات أهمية كبيرة للطرفين وتحمل طابعاً خاصاً، رغم أنها ستلعب دون جماهير بطلب من مسؤولي منتخب الجزائر”.
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