نديارياجيغ: “لهذا السبب المنتخب الجزائري من المرشحين للتويج بـ”كان 2023″”
بقلم كريم تيغرمت
كشف مدرب المنتخب البورندي، إتيان نديارياجيغ، العوال التي تجعله يضع المنتخب الجزائري، ضمن أبرز المرشحين للتويج بـ”كان 2023″.
وقال إتيان نديارياجيغ، في حوار لموقع “العربي”: “أرى أن المنتخب الجزائري من بين المرشحين للتتويج بكأس أمم أفريقيا”.
كما أضاف مدرب منتخب بورندي: “مدربهم لديه خبرة كبيرة في مثل هذه المواعيد، وكذلك لاعبين متميزين في أوروبا”.
وتابع إتيان نديارياجيغ: “لقد شاهدت بعض اللقطات من المباراة الودية الأخيرة التي لعبها ضد توغو، والجاهزية التي وصل إليها، كما أنه أصبح يملك نقطة قوة كبيرة هي استغلال الكرات الثابتة”.
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