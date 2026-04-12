ندياي: “التأهل يُلعب على مباراتين ولاعبونا تحذوهم عزيمة كبيرة”

أبدى مدرب اتحاد العاصمة، لمين ندياي، تفاؤله، في قدرة فريقه على تحقيق التأهل، لنهائي كأس الكونفيدرالية، رغم تعادلهم أمس السبت، ضد أولمبيك أسفي.

وصرّح المدرب لمين ندياي، عقب التعادل السلبي ضد أولمبيك أسفي: “قدّمنا مباراة جيدة، لكن دون تحقيق الفوز”.

كما أضاف: “رغم خيبة الأمل بعدم تحقيقنا الفوز، إلا أنّ لاعبينا يحذوهم عزيمة أكبر، وسيكونون أكثر تركيزا في لقاء العودة”.

وتابع مدرب اتحاد العاصمة، لمين ندياي: “كما سبق وأن قُلت في وقت سابق، التأهل يلعب على مباراتين”.