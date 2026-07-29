ندياي: “تربص تونس فرصة لإنهاء التحضيرات التي خضناها بالجزائر”

تحدث مدرب اتحاد العاصمة، لمين ندياي، عن التحضيرات التي يجريها فريقه استعدادا للموسم الكروي الجديد، مشيدا بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها لاعبوه.

وصرح ندياي، في هذا الخصوص: “لاعبينا يعملون بجهعد كبير من أجل التواجد في كامل جاهزيتهم للموسم الجديد”.

كما أضاف: “خضنا المرلاحلة الأول من التحضيرات هنا في الجزائر، لمدة 15 يوم هنا، قبل تنقلنا إلى تونس”.

وتابع لمين ندياي: “تربصنا الثاني بتونس سيدوم قرابة 18 يوم، أين سنحاول انهاء التحضيرات التي بدأناها بالجزائر”.

يذكر أن بعثة فريق اتحاد العاصمة، تنقلت أمس الثلاثاء، إلى تونس، لخوض التربص الثاني للفريق، استعدادا للموسم الكروي الجديد.