ندياي: “حضرنا جيدا ونسعى للعودة باللقب من مصر”

أكد مدرب اتحاد العاصمة، لامين ندياي، جاهزية فريقه من كل الجوانب لنهائي كأس الكونفيدرالية الذي سيجمعهم بالزمالك المصري، مؤكدا عزمهم على العودة باللقب.

وصرح المدرب ندياي، اليوم الجمعة، في ندوته الصحفية الخاصة بالنهائي: “النهائيات لا تلعب كل موسم ونسعى للظفر باللقب من الاراضي المصرية”.

كما أضاف: “الزمالك فريق قوي، حضرنا جيدا من كل النواحي، وأتينا لنهاجم ونهدد مرماهم، وليس لكي ندافع”.

وتابع مدرب اتحاد العاصمة، لامين ندياي: “نلعب دائما من أجل تسجيل الاهداف وهذه هي فلسفتنا”.