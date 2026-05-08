ندياي: “حضرنا كما ينبغي وجاهزون لمواجهة الزمالك”

تحدث مدرب اتحاد العاصمة، لمين ندياي، عن تحضيرات فريقه لنهائي كأس الكونفيدرالية، مؤكدا سيرها في أفضل الظروف، مع الجاهزية التامة للاعبيه.

وصرح المدرب ندياي، في ندوته الصحفية التي نشطها الويم الجمعية: “حضرنا لمباراة الغد بأفضل طريقة ممكنة، وفي أفضل الظروف”.

كما أضاف: “بعد تتويجنا بكأس الجزائر، لاعبينا حولو تركيزهم الكامل مباشرة لنهائي كأس الكونفيدرالية”.

وأردف: “حسب ما لاحظته في آخر التحضيرات التي أجريناها، لاعبينا سيكونون في أتم جاهزيتهم لمباراة الزمالك”.

وتابع المدرب لامين ندياي: “عيلنا أن نقدم أفضل مردود في كلا مبارتي النهائي، من أجل التتويج باللقب”.