ندياي: “حققنا تأهلا مستحقا رغم الظروف التي واجهناها”

أبدى مدرب اتحاد العاصمة، لامين ندياي، سعادته بتأهل فريقه لنهائي كأس الكونفيدرالية، على حساب فريق أولمبيك أسفي، مؤكدا بأن تأهلهم كان مستحقا.

وصرّح المدرب ندياي، عقب عودتهم لأرض الوطن: “حققنا تأهلا جد مستحق، رغم الظروف التي واجهناها”.

كما أضاف: “التوقفات العديدة خلال المباراة، أفقدت لاعبينا تركيزهم نوعا ما، لكن المهم أننا حققنا هدفنا في ضمان التأهل”.

وتابع مدرب اتحاد العاصمة، لامين ندياي: “مباراة النهائي ضد الزمالك لن تكون سهلة على الفريقين، وسنحضّر كما ينبغي”.