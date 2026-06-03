ندياي: “ضيعنا الفوز بسبب أخطاء ساذجة”

أرجع مدرب اتحاد العاصمة، لمين ندياي، سبب تضييع فريقه للفوز ضد شباب بلوزداد، للأخطاء التي ارتكبها لاعبوه.

وصرّح المدرب ندياي، عقب تعادلهم (1-1)، أمام شباب بلوزداد: “مؤخرا كل المباريات التي نخسرها يكون السبب فيها دائما أخطاء ساذجة”.

كما أضاف: “علينا تصحيح كل هذا، بالإضافة لتركنا مساحات عديدة للمنافسة خاصة قرب منطقة الجزاء”.

يذكر أن اتحاد العاصمة، اكتفى أمس الثلاثاء، بنتيجة التعادل الايجابي (1-1)، ضد شباب بلوزداد، في المباراة المتأخرة عن الجولة الـ26 من البطولة المحترفة.