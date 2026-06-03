ندياي: “ضيعنا الفوز بسبب أخطاء ساذجة”
بقلم كريم تيغرمت
أرجع مدرب اتحاد العاصمة، لمين ندياي، سبب تضييع فريقه للفوز ضد شباب بلوزداد، للأخطاء التي ارتكبها لاعبوه.
وصرّح المدرب ندياي، عقب تعادلهم (1-1)، أمام شباب بلوزداد: “مؤخرا كل المباريات التي نخسرها يكون السبب فيها دائما أخطاء ساذجة”.
كما أضاف: “علينا تصحيح كل هذا، بالإضافة لتركنا مساحات عديدة للمنافسة خاصة قرب منطقة الجزاء”.
يذكر أن اتحاد العاصمة، اكتفى أمس الثلاثاء، بنتيجة التعادل الايجابي (1-1)، ضد شباب بلوزداد، في المباراة المتأخرة عن الجولة الـ26 من البطولة المحترفة.
رابط دائم : https://nhar.tv/bUHa8