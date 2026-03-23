ندياي: “قدمنا مباراة رجال ومواجهة آسفي ستكون معقدة”

ثمّن مدرب اتحاد العاصمة، لامين ندياي، تأهل فريقه إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، على حساب نادي مانييما يونيون الكونغولي.

وفاز أمس الأحد، الاتحاد على ضيفه الكونغولي، بهدف من دون رد، ليحسم التأهل إلى المربع الذهبي من كأس الكونفدرالية، مستفيدا من أفضلية “الهدف” خارج الديار، بعدما انهزم ذهابا بنتيجة 2-1.

وعن الفوز والتأهل، قال ندياي: “سعيد للغاية من أجل اللاعبين الذين قدموا مباراة رجال، ولو أننا كنا قادرين على تسجيل أهداف أخرى”.

وواصل التقني السنغالي، الإشادة بأشباله قائلا: “حينما أرى الرغبة التي أظهروها، إنه أمر يجب أن نحافظ عليه.. أظن أننا كنا نستحق تسجيل أكثر صحيح أن هذا لا يغير شيئا، رغم أن هدف من المنافس كان سيخلط الحسابات”.

وأضاف ندياي، في الندوة الصحفية التي عقدها بعد المباراة التي احتضنها أمس، ملعب 5 جويلية 62: “اللاعبون قاتلوا وقدموا مجهودات كبيرة. ولا يجب أن ننسى دعم الأنصار، الذين قدموا ما يجب للتشكيلة”.

وبخصوص مواجهة آسفي المغربي، في نصف النهائي، علق مدرب الاتحاد: “الفريقان يعرفان بعضهما البعض.. لقد التقيا مرتين في دور المجموعات، وكانت مباراتين جد متقاربة. وعليه ستكون مباراة آسفي معقدة ولكن يمككنا أن نتوقع الأفضل اذا لعبنا مباريات كبيرة”.