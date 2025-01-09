ندياي: “لم نأتِ للجزائر من أجل السياحة وسنلعب كامل حظوظنا أمام المولودية”

اعترف مدرب فريق تي بي مازمبي الكونغولي، لامين ندياي، بصعوبة المباراة التي تنتظرهم أمام مولودية الجزائر، مؤكدا في الوقت ذاته عزمهم على لعب حظوظهم كاملةً.

وصرّح المدرب ندياي، في ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس: “سنخوض مباراة صعبة في مواجهة مولودية الجزائر، كون هدف الفريقين واحد من هذه المواجهة”.

وأضاف: “لم نأتِ إلى الجزائر من أجل السياحة، بل من أجل تقديم مباراة في المستوى، ولعب كامل حظوظنا”.

وتابع لامين ندياي، بخصوص ضغط هذه المبارة: “أظن أن الضغط سيكون أكبر على المولودية، بالنظر إلى أنها تلعب أمام جمهورها الذي ينتظر من فريقه الفوز”.