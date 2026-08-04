ندياي: “نسعى لاستقدام لاعبين من المستوى العالي للدفاع على ألوان الفريق”

تحدث مدرب اتحاد العاصمة، لامين ندياي، عن ملف الاستقدامات، أين أكد عزمهم تدعيم الفريق بلاعبين من المستوى العالي.

وصرح ندياي، للصفحة الرسمية للاتحاد: “تنتظرنا حوالي خمسين مباراة في الموسم الجديد، ونسعى لامتلاك بدائل في منصب”.

كما أضاف: “نسعى لاستقدام لاعبين من المستوى العالي، من أجل مواجهة المباريات التي تنتظرنا، ونحن نعمل على ذلك”.

وتابع المدرب لامين ندياي: “نبحث عن لاعبين متحمسين للدفاع عن ألوان الفريق، هذا يعتبر معيار مهم بالنسبة لنا”.