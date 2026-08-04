ندياي: “نعمل على تكوين مجموعة قوية لتكرار انجازات الموسم الماضي”
بقلم كريم تيغرمت
كشف مدرب اتحاد العاصمة، لامين ندياي، هدفه من التحضيرات التي يجريها الفريق في الفترة الحالية، مبديا نيته في تكرار الانجازات التي حققها الاتحاد الموسم الماضي.
وصرح ندياي، للصفحة الرسمية للاتحاد: “عشنا نهاية موسم مثيرة، العام الماضي، ونطمح لتكرار ذلك، او حتى أكثر”.
كما أضاف: “نعمل بجد كبير لتكوين مجموعة قوية، من جميع الجوانب، من أجل تحقيق نتائج ايجابية في التحديات التي تنتظرنا”.
وأردف: “اللاعبون يعملون بجهودات كبيرة منذ انطلاق التحضيرات، ورغم الحراراة العالية من أجل النجاح”.
وتابع المدرب لامبين ندياي: “بالنسبة لي اتحاد العاصمة عائلة واحدة، لذا نحن أيضا ننتظر الكثير من أنصار الفريق”.
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