ندياي يحدد أسباب النتائج السلبية

أعرب مدرب اتحاد العاصمة، لامين ندياي، عن حسرته الكيبرة بعد التعادل السلبي، أمس الأحد، أمام الضيف شباب قسنطينة.

وفشل الاتحاد في تخطي عقبة “السياسي” في الجولة الـ 22 من البطولة المحترفة، ليصل للمواجهة الـ 8 على التوالي من دون فوز في البطولة. بهزيمة و7 تعادلات، ويعود آخر انتصار للفريق إلى تاريخ الـ 2 نوفمبر 2025، بمناسبة لقاء الجولة الـ 10 أمام أولمبي الشلف.

وعلى الرغم من حداثة التحاقه بالعارضة الفنية للفريق، إلا أن التقني السنغالي. حدد الأسباب التي تقف وراء النتائج السلبية للاتحاد، وبشكل خاص في لقاء شباب قسنطينة.

وقال خليفة عبد الحق بن شيخة: “الأمر بسيط، نحن نفتقد للواقعية والفعالية. وصراحة كنا قادرين على تحقيق الفوز”.

قبل أن يستدرك لامين ندياي، في ندوة صحفية عقدها بقاعة المحاضرات التابعة. لملعب 5 جويلية 62 أمس الأحد: “كانت لدينا فرصا كثيرة للفوز.. الحظ خاننا، لا أدري إن كان واجبا الحديث عن الحظ، ولكن الشيء المؤكد أننا افتقدنا للفعالية”.