ندير معادسي: “نتمنى تحقيق المفاجأة بضمان التأهل لدوري أبطال إفريقيا للسيدات”

أبدى مدرب نادي فتيات أقبو، ندير معادسي، أمله في تمكن فريقه من صنع المفاجأة في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال إفريقيا للسيدات، بافتكاك تأشيرة التأهل.

وصرح معادسي، للموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”: “هذه أول مشاركة لفريقنا في التصفيات المؤهلة لمنافسة إفريقية”.

كما أضاف مدرب نادي فتيات أقبو: “حافظنا على تعدادنا، كما قمنا بتدعيمات أخرى باستقدام لاعبات محليات”.

وأردف: “بالنسبة لنا سنقدم أفضل ما لدينا في هذه التصفيات، على أمل تحقيق المفاجأة والظفر بتأشيرة التأهل”.