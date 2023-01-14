نديفي :”لم نكن ننتظر استقبال الجزائريين لنا بهذه الطريقة”

ابدى الدولي الكاميروني الأسبق بويس نديفي سعادته الكبيرة اثر الاستقبال الذي حضي به رفقة وفد الكاميرون من قبل الجزائريين.

وكان الوفد الكاميروني قد حل بمطار أحمد بن بلة بمدينة وهران للمشاركة في شان الجزائر.

وقال بطل إفريقيا رفقة الأسود الغير المروضة سابقا، خلال تواجده بمدينة وهران رفقة فريقه في تصريح للموقع الرسمي للجنة تنظيم الشان “الاستقبال كان حارا و لم نكن ننتظر أبدا هذا الاستقبال بشغف. نحن هنا و سنعطي إضافة جميلة للجزائر”.

وأضاف اللاعب الذي نشط عدد من المباريات الرسمية رفقة الكاميرون ضد الجزائر عن تفاصيل المشاركة في مونديال قطر “مونديال قطر قصة للكاميرون و لنا جميعا و انتهت لأننا حاليا نفكر في المستقبل”.

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