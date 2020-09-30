نديل.. سحب البنزين الممتاز بالرصاص سيقضي على الاستيراد

قال المدير العام لوكالة سلطة ضبط المحروقات رشيد نديل، إن قرار وزارة الطاقة المتعلق بسحب البنزين الممتاز بالرصاص من محطات الوقود وتحويله إلى بنزين خال من الرصاص سيسمح بتقليص من فاتورة الاستيراد بحوالي 250 ألف طن.

وأشار نديل في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الأربعاء، إلى أن الجزائر قامت باستيراد 500 ألف طن من البنزين الممتاز بدون رصاص في 2019 وتستهلك مليون ونصف طن من هذه المادة سنويا.

وأوضح المتحدث، أن مشروع نزع الرصاص من البنزين الممتاز الذي سيتم الشروع فيه ابتداء من جانفي 2021 عبر كل محطات الوقود عبر الوطن سيساهم في القضاء على الاستيراد نهائيا بصفة تدريجية.

بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة كون أن هذه المادة مسرطن ويتسبب في التلوث.

وأكد رشيد نديل أن هذا المشروع لن يؤثر على السيارات كون أن 95 بالمائة من الحظيرة الوطنية جديدة ولا يوجد اي داعي لتخوف المواطنين من قرار وزارة الطاقة .

وأفاد المدير العام لوكالة سلطة ضبط المحروقات، أن الجزائر تستهلك مليون و400 ألف طن من البنزين الممتاز ومليون طن من البنزين العادي سنويا.

مؤكدا سعي سلطة ضبط المحروقات على رفع الإنتاج المحلي للمواد البترولية من خلال مشروع اعادة تركيب البنزين الممتاز بإزالة الرصاص ومشروع انشاء مصفاة بحاسي مسعود .