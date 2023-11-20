نذير العرباوي يتلقى مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء الأردني

تلقى الوزير الأول نذير العرباوي، مكالمة هاتفية، من رئيس الوزراء المملكة الأردنية الهاشمية بشر هاني الخصاونة.

وحسب بيان مصالح الوزير الاول خلال المكالمة أعرب بشر هاني الخصاونة عن تهانيه بمناسبة تعيين العرباوي وزيرا أول، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه.

وإستعرض الطرفان في ذات المكالمة للعلاقات الثنائية كما أكد حرصهما المشترك للعمل سويا من اجل التعزيز المستمر لعلاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.

وكذا تجسيدا للارادة المشتركة التي تحدو قائدي البلدين رئيس الجمهورية واخيه العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني.