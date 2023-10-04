نذير بوزناد أمينا عاما لـ “الفاف” خلفا لدبيشي

عين الإتحاد الجزائري لكرة القدم، نذير بوزناد أمينا عاما جديدا خلفا لمنير دبيشي الذي اقيل من منصبه.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن ترسيم قرار رئيس الفاف وليد صادي و المكتب الفيدرالي بذات التعيين، لنذير بوزناد الذي سبق له وأن عمل في بيت الفاف في عهد الرئيس محمد رورواة.

كما سبق لنذير بوزناد أن عمل عدد من الأندية مثل شبيبة القبائل و إتحاد الجزائر و تقلد منصبا في الإتحادية الجزائرية للفروسية و في رابطة كرة القدم المحترفة.

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