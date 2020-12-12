نذير لكناوي: “الفرص التي ضيعناها تفسر مدى انهيار معنويات لاعبينا”

أرجع نذير لكناوي تعثر فريقه أمس الجمعة، على ملعبه، أمام جمعية عين مليلة، للإنهيار المعنوي الذي يعاني منه لاعبه.

وصرح لكناوي لتلفزيون “النهار”: “في كل المباريات التي لعبناها لحد الآن خلقنا العديد من الفرص لكن للأسف لم نتمكن من تجسيدها لأهداف”.

وأوضح: “المشكل لا يكمن في النجاعة الهجومية، أو العمل أمام المرمى، وانما في شخصة المهاجم أمام المرمى، حيث نلاحظ أنه هناك انهيار في معنويات اللاعبين”.

وتابع نذير لكناوي: “الفريق الذي لا يسجل، من الطبيعي أن يتلقى أهداف، وفريق عين مليلة استثمر في الأخطائنا، ليتمكن من تسجيل الهدف وتعديل النتيجة”.