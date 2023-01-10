نذير لكناوي مدربا جديدا لنادي بارادو

قرّرت إدارة نادي بارادو تعيين المدرب نذير لكناوي على رأس العارضة الفنية للفريق العاصمي خلفا للمدرب فرانشيسكو شالو .

وقالت إدارة النادي في بيان لها، أن اختيار المدرب نذير لكناوي بعد أن محصّت كفاءته التدريبية، وقدرته على قيادة الفريق خلال التحديات القليلة المقبلة.

كما رحّبت إدارة الفريق بطريقتها الخاصة بالمدرب السابق لنادي شبيبة سكيكدة، وعدد من الأندية الجزائرية.

كما أردفت في الأخير، أنها تأمل في نجاح مهمته ورفع سقف أحلام النادي بالتدرج في السلم الترتيب.

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